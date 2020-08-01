Единый государственный экзамен в Тюменской области прошел отлично, считает губернатор
| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте
Единый государственный экзамен прошел в Тюменской области на высоком организационном уровне. Ухудшения эпидемиологической ситуации не было.
Об этом заявил глава региона Александр Моор во время онлайн-пресс-конференции 12 августа, посвященной Дню области.
"Особо отмечу лидера экзаменационной кампании - выпускника тюменской гимназии № 21 Андрея Левченко, который по итогам трех экзаменов набрал 300 баллов", - сказал губернатор.
Евгений Бабенко