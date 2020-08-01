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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Единый государственный экзамен в Тюменской области прошел отлично, считает губернатор

Губернатор, 12:03 12 августа 2020

с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Единый государственный экзамен прошел в Тюменской области на высоком организационном уровне. Ухудшения эпидемиологической ситуации не было.

Об этом заявил глава региона Александр Моор во время онлайн-пресс-конференции 12 августа, посвященной Дню области.

"Особо отмечу лидера экзаменационной кампании - выпускника тюменской гимназии № 21 Андрея Левченко, который по итогам трех экзаменов набрал 300 баллов", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , ЕГЭ

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