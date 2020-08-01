Прокуратура напомнила трем тюменским стройкомпаниям о сроках ввода домов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ситуацию со стройкой многоквартирных домов микрорайона "Славутич" обсудили в прокуратуре Тюменской области на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства.

Несмотря на достаточно высокую степень готовности дома ГП-3, застройщик перенес срок ввода в эксплуатацию на четвертый квартал 2020 года. Срок ввода ГП-1 определен на четвертый квартал 2021 года - строительство временно не ведется, поскольку решаются вопросы по получению банковского финансирования.

Как отмечают в надзорном ведомстве, в связи с этим прокуратура Тюмени проанализирует финансовую деятельность организации и оценит ее способность реализовать строительный проект.

Также в ходе встречи гендиректор ООО "Северный квартал", занимающийся строительством 10 многоквартирных домов, заверил, что один из объектов будет введен в соответствии с установленным сроком - до 28 октября 2020 года. Кроме того, были проработаны варианты решения вопросов подключения многоквартирного дома к системам газоснабжения. Сроки ввода других девяти домов – 2023 год.

На заседании был рассмотрен вопрос реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, вложивших средства в строительство ЖК "House-club", включенного в единый реестр проблемных объектов. Торги по продаже незавершенного объекта состоялись 8 июля. Вырученные средства будут направлены на погашение требований участников долевого строительства.