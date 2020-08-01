Поделиться идеями о развитии страны предлагает тюменцам АСИ

| Фото: idea.asi.ru | Фото: idea.asi.ru

Сбор перспективных идей по устойчивому развитию страны в новых экономических условиях проводит на общероссийской крауд-платформе Агентство стратегических инициатив в рамках подготовки к форуму "Сильные идеи для нового времени". Заявки принимают до 24 августа, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Представить свою идею по устойчивому развитию России в новых экономических условиях может каждый житель страны.

Все поступающие идеи получают оценки и комментарии экспертов, за идеи на крауд-платформе может также проголосовать любой человек.

Авторы 100 лучших идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам в финале форума, который состоится 20-21 сентября 2020 года в Сочи.

Свои идеи, в частности, можно отправить на трек "Новые компетенции" по направлению "Персонализация в системе подготовки технологических лидеров и команд".

Принимаются идеи и решения с использованием цифровых платформ, с участием представителей формального и неформального образования, технологических компаний. Подробнее здесь.

На конференции, которая состоялась в рамках подготовки к форуму и собрала экспертов из десяти ведущих вузов страны, с докладом выступил Иван Романчук, врио ректора ТюмГУ, где поделился опытом университета в подготовке людей с новыми компетенциями, способных реализовывать сильные экономические, социальные и технологические проекты.