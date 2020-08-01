Театры из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга приедут в Тюмень на "Сны улиц"

| Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Театры из Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Тюмени и Тобольска примут участие в фестивале "Сны улиц", который пройдет с 21 по 23 августа.

Среди участников фестиваля значатся ведущие российские уличные театры: "Эскизы в Пространстве" (Москва), "Пластилиновый дождь" (Самара) и Санкт-Петербургское театральное товарищество "Комик-Трест". Также себя покажут тюменские "Мимикрия", "Чудейство" и студия барабанов "Полиритмия". Впервые за историю театрального проекта в нем примет участие тобольский коллектив Свободный молодежный театр.

В 2020 году артисты устроят шествия во дворах Тюмени и Тобольска. "Все коллективы будут работать в жанре шествия. Гигантские улитки, египетские боги на ходулях и другие необычные персонажи отправятся в путешествие по дворам, чтобы стать ближе к своему зрителю. За театральным променадом можно наблюдать из окон и балконов, с безопасной дистанции на улице, а также в формате онлайн-трансляций", — рассказали организаторы.

Фестиваль уличных театров "Сны улиц" откроется в областной столице 21 августа. В первый день он развернется в жилом комплексе "Европейский" и микрорайоне "Ямальский-1", сообщают организаторы.

22 августа представления увидят тюменцы, проживающие в жилых комплексах "Звездный", "Ново-Патрушево" и "Новин".

А 23 августа фестиваль откроют в Тобольске. Действо пройдет в сквере им. П. П. Ершова, микрорайонах №№ 4, 6, 7, 7а и 15.

Онлайн-трансляция будет организована на moi-portal.ru. Подключиться к ней можно 21 августа с 12 часов. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.