О коронавирусе тюменцам прочитают со сцены

| Фото: Театральный центр «Космос» | Фото: Театральный центр «Космос»

Пьесу о коронавирусе прочитают тюменские режиссеры и актеры 14 августа. Второй сезон открытых читок пьес современных драматургов "Почитать есть че?" в 2020 году пройдет в онлайн-формате, сообщает театральный центр "Космос".

Первая читка серии состоится в 20 часов 30 минут. Режиссеры и актеры прочитают пьесу Анастасии Букреевой "Тварь". В основе произведения – жизнь человека во время пандемии: события, страхи, которые он переживает, приступы депрессии и веселья. Трансляция - в группе "Космоса" в социальной во ВКонтакте.

"Мы продолжаем проект, который родился в прошлом году. Он позволяет зрителям узнавать о новинках современной драматургии и о том, как мир театра реагирует на вызовы современности", – рассказал руководитель центра Илья Титов.