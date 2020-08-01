  • 13 августа 202013.08.2020четверг
  • USD73,2351
    EUR85,9560
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

О коронавирусе тюменцам прочитают со сцены

Общество, 12:36 13 августа 2020

Театральный центр «Космос» | Фото: Театральный центр «Космос»

Пьесу о коронавирусе прочитают тюменские режиссеры и актеры 14 августа. Второй сезон открытых читок пьес современных драматургов "Почитать есть че?" в 2020 году пройдет в онлайн-формате, сообщает театральный центр "Космос".

Первая читка серии состоится в 20 часов 30 минут. Режиссеры и актеры прочитают пьесу Анастасии Букреевой "Тварь". В основе произведения – жизнь человека во время пандемии: события, страхи, которые он переживает, приступы депрессии и веселья. Трансляция - в группе "Космоса" в социальной во ВКонтакте.

"Мы продолжаем проект, который родился в прошлом году. Он позволяет зрителям узнавать о новинках современной драматургии и о том, как мир театра реагирует на вызовы современности", – рассказал руководитель центра Илья Титов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# театры

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:16 13.08.2020Лесные пожары ликвидируют в Уватском и Абатском районах
14:05 13.08.2020Онлайн-викторину к 76-летию Тюменской области подготовила научная библиотека
13:54 13.08.2020Десять партий хлеба забраковал тюменский Роспотребназор
13:32 13.08.2020Тюменка лишилась элитной квартиры в счет долга