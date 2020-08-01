На Ямале отремонтируют 400 километров дорог

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400 километров трасс отремонтируют на Ямале в 2020 год, который объявлен Годом дорог. Почти 50% плановых работ выполнили по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщает правительство округа.

В Салехарде запущено движение на участке автодороги протяженностью 1,3 км от ул. Богдана Кнунянца до кольцевой развязки и на участке по ул. Игарская протяженностью 800 метров

На региональных дорогах полностью готова часть около паромной переправы со стороны Салехарда, завершены работы по капитальному ремонту двух участков на трассе Пурпе – Пуровск. Там произведена замена двух мостов на водопропускные трубы большого диаметра. Остальные 14 объектов находятся в разной степени готовности.