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Туристы узнают, какое дерево посадил в Тобольске Валентин Распутин

Общество, 09:27 14 августа 2020

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Жителей Тобольска и туристов приглашают на экскурсию в ботанический сад "Ермаково поле", в котором произрастает 579 видов, форм и сортов растений, в том числе редких для Сибири. Необходима предварительная запись, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Площадь объекта составляет 27 га. Как отмечают в агентстве туризма и продвижении Тюменской области, это не просто парк, а живая история Тобольска, выраженная средствами ландшафтной архитектуры. Здесь переплелись история, ботаника, ландшафтный дизайн и искусство.

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Со смотровых площадок открывается вид на Иртыш. В саду можно встретить памятник Ермаку, "Ангела Сибири", памятник Василию Сурикову, ландшафтно-скульптурную композицию, посвященную Д.И. Менделееву, Алябьевскую беседку.

Парк знаменит липовой рощей. Именные деревья посажены известными общественниками, деятелями культуры и искусства, писателями, учеными, посетившими Тобольск. Начало рощи положил выдающийся русский писатель Валентин Распутин.

Чтобы попасть на экскурсию, необходимо записаться по телефону: (3456) 22-09-01.

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# история , Тобольск , экскурсия

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