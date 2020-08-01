Лесные пожары ликвидируют в Уватском и Абатском районах

| Фото: rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Четыре действующих лесных пожара ликвидируют в Уватском районе на общей площади 272,5 га, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области. За минувшие сутки в лесах региона новые возгорания не зарегистрированы.

Продолжается ликвидация одного пожара в Абатском районе, в тушении задействованы 14 человек и семь единиц техники. Всего с начала года на территории Тюменской области произошло 211 лесных пожаров.

По погодным условиям 14 августа в регионе прогнозируется III класс пожарной опасности.

Напомним, в регионе действует особый противопожарный режим. Под запретом — посещение лесов, разведение костров и выжигание сухой травы, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений виновных привлекут к уголовной ответственности.

В случае обнаружения природного пожара необходимо сообщить о нем по телефонам: 8-800-100-94-00 или по короткому номеру — 112.