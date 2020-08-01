Движение по одной полосе введено на дороге Екатеринбург - Тюмень

| Фото: Уралуправтодор | Фото: Уралуправтодор

Движение по крайней левой полосе организовано из-за размыва земляного полотна на автодороге Екатеринбург - Тюмень. Работы продлятся ориентировочно до 19 часов 14 августа, сообщает Уралуправтодор.

Последствия размыва устраняют на участке 245 - 247 км (слева). Водителей просят быть аккуратнее на дороге. 14 августа движение будет ограничено с 8 до 19 часов.

Если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральной трассе, сообщите об этом в диспетчерскую службу Уралуправтодора по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).