В Тобольске будут развивать молодежные сообщества

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Что жители Тобольска понимают под термином "сообщество", каково их отношение к городским сообществам и какие проблемы могли быть решены в таких сообществах - такие цели поставили перед собой организаторы публичного опроса, специалисты мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Как сообщила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектного офиса мультицентра "Моя территория" в Тобольске Дарья Комягина, опрос - это не всегда открытое анкетирование.

"Вопросы респондентам вслух не задавались, мимы отрабатывали совершенно безмолвно с карточками, на которых был размещен QR-код с ссылкой на форму опроса. Опросник - это 20 вопросов. Мы разработали максимально полную анкету с возможностью качественной оценки результатов. Нам важнее понять как термин городские сообщества понимается жителями. Видят ли они в организации такой деятельности возможность для собственного развития и считают ли они такой вклад весомым", - говорит она.

В апреле 2020 года сотрудники тобольского мультицентра запустили проект "Делай дальше", направленный на изучение деятельности городских сообществ и формирование условий для их поддержки и развития.

Проект имеет три вектора, отмечает Дарья Комягина, - создать условия для жителей с возможностью стать частью этих сообществ; помочь существующим сообществам в трансляции своей деятельности и ценностей; поддержать молодых лидеров, у которых есть идея для организации городской деятельности и создания сообщества.

Итогом опроса, организованного в рамках проекта "Делай дальше", станет марафон событий от городских сообществ.

Как заметила Дарья Комягина, тоболяки и сейчас могут принять участие в опросе, для этого нужно перейти по ссылке.

Анжела Лебедева