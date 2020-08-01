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Путешествия по России: как получить компенсацию

Общество, 09:49 14 августа 2020

tiamz.ru

Подписано постановление, содержащее правила возврата средств при покупке туров по России. Рассказываем подробнее о том, как получить кешбэк за отдых на родине.

На частичную компенсацию затрат на покупку туров по России выделено 15 млрд рублей, сообщает Госдума. Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине. Постановление подписано председателем правительства РФ 10 августа. Государство вернет деньги тем, кто до 20 декабря 2020 года проведет отпуск в российских регионах.

Деньги вернут за все туры по России?

В программу включены организованные туры (проезд и проживание), круизы, а также отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует самостоятельно. Список предложений появится на сайте мирпутешествий.рф 21 августа в 00:00 мск. Оплатить путевку нужно до 28 августа.

Как получить кешбэк?

Надо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "Мир". Затем выбрать тур из списка на сайте мирпутешествий.рф.

Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Все ли регионы участвуют в этой программе?

В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Какие есть обязательные условия?

Обязательные условия – продолжительность тура или проживания в гостинице должна быть не меньше четырех ночей, стоимость путевки – от 25 тыс. рублей, оплата картой "Мир".

А сколько денег вернут?

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. Туристам, потратившим от 25 тыс. рублей, вернутся 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. рублей кешбэк составит 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей.

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# компенсация , туризм

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