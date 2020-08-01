Три тюменки представят область в творческой антишколе на форуме "Таврида"

| Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области | Фото: пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области

Три талантливых тюменки представят область в творческой антишколе литературы и медиа на пятой смене форума "Таврида" 14 августа, сообщает пресс-служба медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Смена объединит 200 молодых поэтов, литературных критиков, прозаиков, блогеров и журналистов со всей России. От Тюменской области на форум поедут Зульфия Стадник, Александра Кумылина и Алина Петелина.

В программе форума встречи с журналистами, писателями и блогерами. Участники вместе с известными редакторами ведущих СМИ обсудят, какие изменения произошли в литературе и медиа в условиях пандемии. Молодые люди узнают, как издать книгу, почему важен личный бренд и как блогосфера влияет на жизнь и карьеру писателей и журналистов.

По итогам смены среди участников выберут трех лучших авторов. Их книги издадут в российских издательствах, позже они появятся на книжных ярмарках и премиях. Лучшим журналистам, литературным критикам и блогерам предложат стажировку в журнале Marie Claire, на порталах "Культура.РФ" и "Год литературы".

В работе четвертой смены в начале августа, которая была посвящена индустрии моды, кино и анимации, приняли участие семь тюменцев. Продюсер Анна Румянцева выиграла грант в 847 тыс. рублей на съемку фильма "*#звездочкарешетка: 5 лет спустя". Картина расскажет о жизни женщин, которые освободились из Тобольской колонии, и станет продолжением первой части, снятой четыре года назад. Участвовать в съемках будут те же героини, но уже живущие на свободе.

Напомним, в 2020 году форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" стал первым оффлайн-форумом в России в постпандемический период. Он открылся 10 июля в Крыму и завершится в октябре. За это время в рамках "Тавриды" пройдут 10 антишкол по творческим направлениям.