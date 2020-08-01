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Владимир Якушев: тюменский регион стремится к покорению новых вершин

Губернатор, 10:23 14 августа 2020

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тюменский регион не стоит на месте, уверенно развивается, стремится к покорению новых вершин! Об этом сказал в своем поздравлении с 76-й годовщиной со дня образования Тюменской области министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Прошедший год запомнился плодотворной и слаженной работой всех тюменцев, отметил министр. Построены миллионы квадратных метров жилья, школы и детские сады, учреждения культуры и спорта, современные дороги и развязки, новые предприятия. Развивается и модернизируется сфера жилищно-коммунального хозяйства. Продолжается активное и деятельное благоустройство городов и сел, стараниями жителей области они становятся комфортнее и привлекательнее для жизни.

"Дорогие земляки, искренне желаю вам счастья и благополучия, веры в себя и свои силы, а Тюменской области - созидания и процветания!" - сказал Владимир Якушев.

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# Владимир Якушев , день образования Тюменской области

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