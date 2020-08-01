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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более трех тысяч жителей Тюменской области получили помощь в передвижных ФАПах

Общество, 16:15 14 августа 2020

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

3 тыс. 679 жителей Тюменской области с хроническими заболеваниями осмотрели сотрудники передвижных ФАПов. Девять медпунктов на колесах побывали в населенных пунктах Тобольского, Вагайского, Уватского, Викуловского, Аромашевского, Абатского, Юргинского, Нижнетавдинского и Казанского районов, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Пациенты получили рекомендации по сохранению здоровья, некоторым специалисты скорректировали терапию для повышения эффективности дальнейшего лечения.

Мобильные лабораторно-диагностические комплексы на базах автомобилей повышенной проходимости "КамАЗ" и "ПАЗ" - это мини-поликлиники на колесах с полностью автономной системой жизнеобеспечения. Есть система кондиционирования, обогрева, установлены дезары для обеззараживания воздуха. При невозможности подсоединиться к электросетям автомобиль функционирует на автономном источнике питания.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Кабинеты врачей, лаборантов и фельдшеров оборудованы современной медтехникой: кардиографом с возможностью дистанционной передачи данных узким специалистам, современным ультразвуковым аппаратом с четырьмя датчиками, позволяющими визуализировать практически все системы организма, экспресс-анализаторами для выявления повышенного холестерина, глюкозы и других биохимических показателей.

Передвижные ФАПы приобретены по национальному проекту "Здравоохранение".

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# Медицина , национальный проект Здравоохранение , ФАП

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