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Около 300 тонн свежих овощей из Упорово ежедневно поставляют в российские магазины

Экономика, 18:05 14 августа 2020

krimm.ru | Фото: krimm.ru

300 тонн картофеля, свеклы, моркови, лука и капусты ежедневно отправляет в российские продуктовые магазины упоровская агрофирма КРИММ, сообщает издание "Упорово онлайн".

Перед отправкой оптовым покупателям продукция поступает в центральное овощехранилище, где проходит строгий контроль качества и сортировку с учетом требований торговых сетей. Овощи нестандартного размера, в том числе свекла и картофель, поступают на переработку на собственный завод агрофирмы для производства полуфабрикатов.

"Отгружаем ежедневно в смену около в 200 тонн картофеля и около 100 тонн других овощей - моркови, свеклы, капусты и лука. В день уходит до 15-16 автомобилей", - сообщил менеджер отгрузки продукции Сергей Ларионов.

Во время уборки раннего картофеля на линии сортировки и обработки работают до 70 человек. Осенью число работников существенно увеличится: в сутки КРИММ планирует отгружать до 1 тыс. тонн продукции.

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# картофель , КРиММ

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