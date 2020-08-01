Программу "Спортивный мир" реализуют на третьей смене казанского лагеря

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во Вконтакте | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" во Вконтакте

Программу "Спортивный мир" реализуют на третьей смене детского оздоровительного лагеря "Березка" в с. Ильинка Казанского района с 15 августа. Ее участниками станут дети из Тюмени и Казанского района.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила заместитель главы по социальным вопросам администрации Казанского района Елена Ященко.

51 ребенок сможет отдохнуть в лагере "Березка". Три тренера будут заниматься с детьми дзюдо, спортивным туризмом и дворовыми играми. Дополнительным бонусом к отдыху юных спортсменов станет новая соляная пещера.

Всего в Казанском районе летним отдыхом в период каникул охвачено более 1 тыс. детей.

"Организовано 31 вечерняя площадка, 15 лагерей с дневным пребыванием на базе школы и три лагеря на базе учреждений дополнительного образования. Во всех лагерях организовано горячее питание. С 10 августа начали работать пришкольные лагеря, продолжительность 14 дней, - говорит Елена Ященко. - Особое внимание в период работы лагерей уделено санитарному благополучию. В нужном количестве закуплены маски, дозары, антисептики, бесконтактные термометры. Ни один ребенок в течение отдыха не заболел".

По словам представителя районной администрации, все программы, которые воспитатели и вожатые реализуют на площадках, прошли лицензирование в Тюмени. Как показал опрос, дети отдыхом остались довольны. Доказательство тому - наполнение смен. Как заметила Елена Ященко, если в первую смену из-за предубеждений по коронавирусу, дети шли неохотно, то во вторую и третью смену родители отдавали детей с удовольствием. При этом детей из других городов, регионов организаторы отдыха в Казанском районе не принимали.

Анжела Лебедева