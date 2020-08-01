Безопасность детей на дорогах обсудили в Тобольске

с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram с личного аккаунта Максима Афанасьева с Instagram

Безопасность детей на дорогах обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в администрации Тобольска 14 августа. Тема актуальна накануне нового учебного года.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написал глава Тобольска Максим Афанасьев.

По информации сотрудников ОГИБДД, с начала 2020 года в Тобольске отмечается значительное снижение, почти на 30 %, числа ДТП в которых пострадали люди. Зафиксировано снижение числа тех, кто садится пьяный за руль, общая картина административных правонарушений на дорогах стала тоже более благополучной.

Офицеры ГИБДД ведут активную работу по профилактике и пропаганде, в первую очередь, среди детей всех возрастов. Регулярно такую работу проводят в школах и детсадах учителя, наставники и волонтеры, последнее время в режиме онлайн.

"Детально рассмотрели все замечания полицейских по содержанию дорог, будем определять зоны ответственности и устранять, - сказал глава Тобольска. - Что касается улично-дорожной сети возле образовательных учреждений, специалисты дорожной инфраструктуры докладывают о полной готовности. Она включает в себя наличие необходимых дорожных знаков и разметки, освещения и ограждения, искусственные дорожные неровности и тротуары".

Анжела Лебедева