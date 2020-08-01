Тюменцам стал доступен велошеринг

| Фото: Lucky Bike | Велошеринг Тюмень во ВКонтакте | Фото: Lucky Bike | Велошеринг Тюмень во ВКонтакте

Велошеринг — прокат велосипедов через мобильное приложение - стал доступен жителям Тюмени, сообщают организаторы.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо скачать мобильное приложение Lucky Bike. Пройти регистрацию по номеру телефона. Никаких залогов и анкет не предполагается, отмечают авторы проекта.

"Использовать велосипед для поездок экологично, современно и полезно для здоровья. Наряду с ведущими городами мира у жителей и гостей Тюмени появится выбор: стоять в пробке или быстро объехать ее на велосипеде. На нем идеально доехать от остановки до дома и обратно, совершить обзорную экскурсию или посетить практически все достопримечательности в историческом центре Тюмени", - говорят прокатчики.

Оплачивать велошеринг можно, привязав к приложению банковскую карту или через Apple Pay/Google Pay. На старте доступен тариф: 2 рубля за минуту поездки, за 15 минут - 30 рублей, за 2 часа — 240 рублей.

Арендовать можно до пяти велосипедов одновременно. Карта парковок здесь.