ГИБДД проведет рейды по выявлению пьяных водителей
Рейды по предупреждению нетрезвого вождения проведут сотрудники региональной ГИБДД в выходные дни, 15 и 16 августа.
Особое внимание автоинспекторы обратят на населенные пункты и участки дорог, где летом 2020 г. уже происходили ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и задерживались нетрезвые автомобилисты.
По информации ГАИ Тюменской области, главная цель мероприятия – предотвратить пьяные аварии и сохранить жизни людей. С начала 2020 года в регионе произошло 130 аварий с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 16 человек, 197 ранены.
ГИБДД призывает население региона не оставаться равнодушным к фактам неадекватного и нетрезвого вождения. Необходимо сообщать о таких случаях в полицию или ГАИ.