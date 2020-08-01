ГИБДД проведет рейды по выявлению пьяных водителей

| Фото: ГАИ Тюменской области | Фото: ГАИ Тюменской области

Рейды по предупреждению нетрезвого вождения проведут сотрудники региональной ГИБДД в выходные дни, 15 и 16 августа.

Особое внимание автоинспекторы обратят на населенные пункты и участки дорог, где летом 2020 г. уже происходили ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и задерживались нетрезвые автомобилисты.

По информации ГАИ Тюменской области, главная цель мероприятия – предотвратить пьяные аварии и сохранить жизни людей. С начала 2020 года в регионе произошло 130 аварий с участием водителей в состоянии опьянения, в них погибли 16 человек, 197 ранены.

ГИБДД призывает население региона не оставаться равнодушным к фактам неадекватного и нетрезвого вождения. Необходимо сообщать о таких случаях в полицию или ГАИ.