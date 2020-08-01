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Новый виртуальный концертный зал откроется в Ялуторовске

Общество, 16:57 17 августа 2020

с личного аккаунта Елены Майер с Instagram

Новый виртуальный концертный зал откроется в Ялуторовске в 2022 году. Город определен в результате конкурсного отбора Министерства культуры РФ.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Площадка вместимостью 406 посадочных мест и площадью более 400 квадратных метров откроется на базе Дворца культуры в 2022 году. Зал будет оснащен современным оборудованием, благодаря которому зрители будут чувствовать себя в точности как на живом концерте", - рассказала Майер.

На конкурсный отбор по созданию виртуального концертного зала в Министерство культуры РФ было направлено 364 заявки из 75 субъектов страны. Ялуторовск получил право на получение нового культурного пространства.

Напомним, в Тюменской области виртуальные концертные залы действуют с 2019 года в Тобольске, Ишиме и Тюмени.

Анжела Лебедева

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# виртуальный концертный зал , Министерство культуры РФ , национальный проект Культура , Ялуторовск

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