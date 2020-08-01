Тюменский малый бизнес консультируют по финансовому планированию и применению ТК РФ

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Консультации по финансовому планированию, правовому обеспечению деятельности малого и среднего предпринимательства, подбору персонала и применению трудового законодательства можно получить в центре "Мой бизнес" в здании тюменского технопарка.

Как сообщают в центре поддержки предпринимательства Инвестиционного агентства Тюменской области, с начала августа 2020 года предпринимателей и граждан, планирующих заняться бизнесом, консультирует директор ООО "Учет и право" Ирина Чернова. Телефоны для предварительной записи: 534-000 (доб. 1093), 49-99-44 (доб. 241).

Консультации проходят в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".