Конкурс "СМИротворец" пройдет в шести основных и двух спецноминациях

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Стартовал прием работ на конкурс "СМИротворец-2020". Он пройдет в шести основных номинациях: "Телевидение", "Радио", "Печать", "Интернет", "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (к 75-летию Победы).

Предусмотрены специальные номинации: "Поколение мультимедиа" - для работ студентов профильных факультетов вузов, "Блоги" - для авторов и объединений, размещенных в социальных сетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, сообщает Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных, в том числе этнических.

Принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года. Работы могут быть выполнены на всех языках народов России с краткой аннотацией на русском языке.

В Уральском федеральном округе прием публикаций завершится 1 октября.

Информация о порядке предоставления работ и положение доступна на странице конкурса smirotvorez.ru. Контактный телефон оргкомитета +7 (495) 978-02-89.

Материалы следует направлять на электронный адрес konkurs@nazaccent.ru или по почтовому адресу: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 92, Гильдия межэтнической журналистики, "СМИротворец-2020".