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Коворкинг-зона появится в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса

Общество, 12:58 18 августа 2020

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Коворкинг-зону с маркерным покрытием, удобной мебелью, USB-розетками и креслами-пуфиками обустраивают в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, сообщает областной Студенческий совет.

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Колледж стал одним из победителей проекта "Точка", объявленного в 2020 году. Участниками конкурса стали обучающиеся колледжей и техникумов, которые договаривались с администрацией учебного заведения и готовили ролики о будущем коворкинге.

Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Кроме Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, в числе победителей по итогам онлайн-голосования и резюме экспертного жюри также Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум.

Торжественное открытие коворкингов планируется в сентябре.

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# коворкинг , студенческий совет

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