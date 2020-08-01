Коворкинг-зона появится в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Коворкинг-зону с маркерным покрытием, удобной мебелью, USB-розетками и креслами-пуфиками обустраивают в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, сообщает областной Студенческий совет.

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Колледж стал одним из победителей проекта "Точка", объявленного в 2020 году. Участниками конкурса стали обучающиеся колледжей и техникумов, которые договаривались с администрацией учебного заведения и готовили ролики о будущем коворкинге.

| Фото: Студенческий совет Тюменской области | Фото: Студенческий совет Тюменской области

Кроме Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, в числе победителей по итогам онлайн-голосования и резюме экспертного жюри также Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум.

Торжественное открытие коворкингов планируется в сентябре.