Коворкинг-зона появится в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса
Коворкинг-зону с маркерным покрытием, удобной мебелью, USB-розетками и креслами-пуфиками обустраивают в Тюменском колледже транспортных технологий и сервиса, сообщает областной Студенческий совет.
Колледж стал одним из победителей проекта "Точка", объявленного в 2020 году. Участниками конкурса стали обучающиеся колледжей и техникумов, которые договаривались с администрацией учебного заведения и готовили ролики о будущем коворкинге.
Кроме Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса, в числе победителей по итогам онлайн-голосования и резюме экспертного жюри также Колледж цифровых и педагогических технологий, Тобольский медицинский колледж, Многопрофильный колледж ТИУ, Тобольский многопрофильный техникум.
Торжественное открытие коворкингов планируется в сентябре.