Жителей Ямала переселяют из аварийных домов в новые квартиры

с личного аккаунта Дмитрия Артюхова с Instagram с личного аккаунта Дмитрия Артюхова с Instagram

80 семей Ноябрьска переехали из аварийных деревянных домов в новые квартиры на ул. Магистральной. Вручение ключей провел губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Ликвидировать аварийные деревяшки, дать людям возможность переехать в новое жилье - наша важнейшая задача. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

"Получал жалобы, что покупать на "первичке" в Ноябрьске нечего. Потому что наши жилищные программы не работали в полную силу. А сейчас в городе строится 22 дома почти на 1500 квартир. Это должно решить проблему", - сказал он.

После болезни, получения отрицательного теста на ковид, губернатор округа отправился с рабочей поездкой по городам.

В Ноябрьске Артюхов побывал на всех социальных объектах. Два детсада в городе - "Дюймовочка" и "Морозко", на 240 мест каждый, - почти готовы, подрядчики обещают сдать их к концу 2020 года. Еще один, на 190 мест, в 2021 году.

"Рад был пообщаться с медиками, которые с марта на передовой, - врачами "Скорой помощи" и ноябрьского СПИД-центра. "Скорая" недавно получила 12 новых машин, внедряем автоматическую информсистему, чтобы уменьшить количество бумаг - это поможет работать быстрее. В СПИД-центре продолжают лечить ямальцев от COVID-19 и готовятся первыми в округе получить вакцину от заболевания", - говорит он.

В Год дорог, объявленном на Ямале, особое внимание - муниципальным трассам. За сезон в Ноябрьске отремонтируют 5 км дорог, полностью реконструируют две важные для города улицы - Советскую и Муравленко.

"В рамках "честного маршрута" заехали на берег озера Ханто - получал сообщения о том, что прибрежная территория нуждается в очистке и благоустройстве. Оборудовать места отдыха там, где хотят сами горожане, считаю верным. Предлагаю начать с разработки идеи проекта - надо понять, как конкретно должна преобразиться эта зона", - отметил губернатор ЯНАО.

Анжела Лебедева