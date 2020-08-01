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Тюменцам предлагают стать участниками проекта "Стартап-рэп"

Общество, 08:23 19 августа 2020

Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Молодых тюменцев приглашает новый проект "Стартап-рэп". Принять участие в проекте может каждый: от студента, задумавшегося о первом бизнесе, до уже зрелого "фаундера" с опытом работы и успешными компаниями, сообщает Росмолодежь.

Суть проекта в возможности обратиться со своей бизнес-идеей к самой широкой аудитории в формате рэп-трека длиной не более трех минут. В треке необходимо представить себя и проект. С самыми перспективными участниками музыкальную часть проработают наставники.

Первая презентация проекта пройдет на "Российской креативной неделе" в Парке Горького 11–13 сентября. В центре Москвы соберутся лидеры 14 отраслей, включенных в понятие "креативные индустрии".

За три дня ожидается более 700 мероприятий, 500 спикеров. В мероприятии примут участие резиденты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и других субъектов РФ. Подробная информация – на стартапрэп.рф.

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# конкурсы , рэп

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