Тюменцам предлагают стать участниками проекта "Стартап-рэп"

| Фото: Росмолодежь | Фото: Росмолодежь

Молодых тюменцев приглашает новый проект "Стартап-рэп". Принять участие в проекте может каждый: от студента, задумавшегося о первом бизнесе, до уже зрелого "фаундера" с опытом работы и успешными компаниями, сообщает Росмолодежь.

Суть проекта в возможности обратиться со своей бизнес-идеей к самой широкой аудитории в формате рэп-трека длиной не более трех минут. В треке необходимо представить себя и проект. С самыми перспективными участниками музыкальную часть проработают наставники.

Первая презентация проекта пройдет на "Российской креативной неделе" в Парке Горького 11–13 сентября. В центре Москвы соберутся лидеры 14 отраслей, включенных в понятие "креативные индустрии".

За три дня ожидается более 700 мероприятий, 500 спикеров. В мероприятии примут участие резиденты из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми и других субъектов РФ. Подробная информация – на стартапрэп.рф.