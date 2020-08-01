В Тюменской области маткапитал на первенца получили 1,6 тысячи семей

| Фото: управление ЗАГС Тюменской области | Фото: управление ЗАГС Тюменской области

Региональный материнский капитал на первенца получили 1,6 тыс. молодых семей Тюменской области начиная с 1 января 2020 года, сообщает областной департамент социального развития.

Тюменские семьи тратят маткапитал на ремонт квартир, на оздоровительные процедуры и даже на приобретение автомобиля.

"Семьи не должны отчитываться за полученные деньги, и могут тратить их по своему усмотрению, - пояснила главный специалист отдела поддержки и развития негосударственных организаций и общественных связей департамента социального развития Тюменской области Лариса Спицина. - Региональный материнский капитал в размере 150 тысяч рублей выплачивают на рожденного (усыновленного) первого ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020 года, в семьях, проживающих в Тюменской области не менее пяти лет. При этом для студенческих семей проживать на территории региона в течение пяти лет не обязательно: на дату рождения первого ребенка оба родителя должны проживать в Тюменской области и обучаться по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях или государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных в Тюменской области".

Новая региональная мера соцподдержки семей была введена в Тюменской области по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора с 1 января 2020 года.

За 7 месяцев региональный материнский капитал получили 1,6 тысячи молодых семей на общую сумму 248,4 млн рублей. "Получить региональный материнский капитал просто, - считает тюменка Виктория Решетникова. – Мы в конце апреля подали документы через госусслуги, а 8 мая уже получили 150 тысяч". Эти средства помогли молодой семье купить автомобиль. А семья Баяновых на эти деньги сделала ремонт в комнате малыша, купила увлажнитель воздуха, курс массажа и посещение бассейна для него.

Самый быстрый способ подачи заявления на получение регионального материнского капитала, сообщает департамент социального развития Тюменской области, – в электронной форме через портал госуслуг.

Подать заявление также можно через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.