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Молодые тюменцы могут стать лидерами международного сотрудничества

Общество, 09:40 19 августа 2020

fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Прием заявок на участие в заочном этапе всероссийского конкурса "Лидеры международного сотрудничества" продлен до 24 сентября. Присоединиться к конкурсу могут и жители Тюменской области в возрасте от 18 до 35 лет, сообщается на сайте Росмолодежи.

Конкурс будет интересен студентам и выпускникам образовательных организаций высшего образования, молодым предпринимателям, представителям общественных организаций, а также аспирантам, ученым и преподавателям.

По итогам заочного этапа конкурса экспертное жюри определит 50 финалистов, которых пригласят в Москву для участия в очных образовательных и практических модулях. Авторы лучших проектов в сфере публичной дипломатии и цифровых коммуникаций получат возможность пройти стажировку.

Разработчикам пяти проектов-победителей присвоят статус "Лидер международного сотрудничества", предполагающий организационную и консультационную поддержку Росмолодежи и партнеров конкурса. Также эти проекты будут включены в план мероприятий Росмолодежи на 2021 год.

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# конкурс , Росмолодежь

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