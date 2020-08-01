  • 19 августа 202019.08.2020среда
  • USD73,4321
    EUR87,3401
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ялуторовский музейный комплекс запускает онлайн-викторину о флаге России

Общество, 09:07 19 августа 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн-викторину "Флаг России – гордость наша" запускает Ялуторовский музейный комплекс 22 августа, сообщают организаторы.

Прямая трансляция начнется в 14 часов. Принять участие могут дети, их родители и все желающие пользователи социальной сети ВКонтакте.

"В ходе викторины мы вспомним историю государственного флага России, узнаем, откуда взялся данный символ, кто является "отцом" триколора и почему именно белый, синий, красный цвета представлены на полотнище флага", — рассказали в Ялуторовском музейном комплексе.

Трансляция викторины начнется во ВКонтакте. Победителей и призов не предусмотрено. Возрастная категория: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# викторина , День флага , история , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 19.08.2020Тюменская детская библиотека запустила фотоконкурс "Мы и город"
09:51 19.08.2020Тюменцы получат кружки и шоперы за знания о городе
09:40 19.08.2020Молодые тюменцы могут стать лидерами международного сотрудничества
09:18 19.08.2020Тюменцам расскажут о боевом пути Сибирских стрелковых дивизий