Ялуторовский музейный комплекс запускает онлайн-викторину о флаге России

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Онлайн-викторину "Флаг России – гордость наша" запускает Ялуторовский музейный комплекс 22 августа, сообщают организаторы.

Прямая трансляция начнется в 14 часов. Принять участие могут дети, их родители и все желающие пользователи социальной сети ВКонтакте.

"В ходе викторины мы вспомним историю государственного флага России, узнаем, откуда взялся данный символ, кто является "отцом" триколора и почему именно белый, синий, красный цвета представлены на полотнище флага", — рассказали в Ялуторовском музейном комплексе.

Трансляция викторины начнется во ВКонтакте. Победителей и призов не предусмотрено. Возрастная категория: 6+.