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Тюменцы получат кружки и шоперы за знания о городе

Общество, 09:51 19 августа 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выиграть кружки, шоперы и свитшот от бренда Visit Tyumen могут участники игры "Тюменские данетки", которую запустило агентство туризма и продвижения Тюменской области с moi-portal.ru.

Тюменцам предлагают отгадать загадки про город. Человек, правильно ответивший, станет участником розыгрыша призов от партнера проекта. На кону — фирменный мерч.

Участнику необходимо указать имя, фамилию, ссылку на страницу во ВКонтакте по ссылке. Ниже указаны семь вопросов.

Розыгрыш пройдет 28 августа.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области , знания , игра , история

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