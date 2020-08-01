Тюменцы получат кружки и шоперы за знания о городе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выиграть кружки, шоперы и свитшот от бренда Visit Tyumen могут участники игры "Тюменские данетки", которую запустило агентство туризма и продвижения Тюменской области с moi-portal.ru.

Тюменцам предлагают отгадать загадки про город. Человек, правильно ответивший, станет участником розыгрыша призов от партнера проекта. На кону — фирменный мерч.

Участнику необходимо указать имя, фамилию, ссылку на страницу во ВКонтакте по ссылке. Ниже указаны семь вопросов.

Розыгрыш пройдет 28 августа.