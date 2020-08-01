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В селах Ялуторовского района установили новые остановки общественного транспорта

Общество, 17:56 18 августа 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Новые остановочные комплексы установили летом 2020 года в селах Хохлово и Татарском Сингуле, сообщает администрация Ялуторовского района.

Павильоны оборудованы удобными скамейками, рядом установили урны. Конструкции из перфорированного металла прослужат долгие годы.

"Установка подобных павильонов в этих сельских поселениях назревала давно. Жителям, ожидавшим автобус, элементарно негде было укрыться от дождя или снега. Теперь у них такой проблемы не будет", - сказал заместитель главы района Андрей Андреев.

Остановочные комплексы изготовлены в Екатеринбурге, стоимость каждого – более 200 тыс. рублей.

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# остановочные павильоны , Ялуторовский район

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