В селах Ялуторовского района установили новые остановки общественного транспорта

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Новые остановочные комплексы установили летом 2020 года в селах Хохлово и Татарском Сингуле, сообщает администрация Ялуторовского района.

Павильоны оборудованы удобными скамейками, рядом установили урны. Конструкции из перфорированного металла прослужат долгие годы.

"Установка подобных павильонов в этих сельских поселениях назревала давно. Жителям, ожидавшим автобус, элементарно негде было укрыться от дождя или снега. Теперь у них такой проблемы не будет", - сказал заместитель главы района Андрей Андреев.

Остановочные комплексы изготовлены в Екатеринбурге, стоимость каждого – более 200 тыс. рублей.