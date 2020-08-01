Два лифта для пешеходов установят на путепроводе через Транссиб в створе Мельникайте

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

Два лифта установят на сходах с путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в створе ул. Мельникайте в Тюмени до конца 2020 года, сообщили в администрации города.

После состоявшегося 14 августа открытия движения по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, в том числе на путепроводе в створе ул. 30 лет Победы, будет выполнен комплекс работ по восстановлению благоустройства прилегающих территориях магазина "Строительный двор", рыбокомбината и предприятия "Пластконструкция".

В сентябре и октябре рядом с развязкой посадят яблони и желтые акации.