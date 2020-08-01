  • 18 августа 202018.08.2020вторник
  • USD72,9676
    EUR86,4666
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Два лифта для пешеходов установят на путепроводе через Транссиб в створе Мельникайте

Общество, 14:04 18 августа 2020

Фото оперативного штаба Тюменской области

Два лифта установят на сходах с путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль в створе ул. Мельникайте в Тюмени до конца 2020 года, сообщили в администрации города.

После состоявшегося 14 августа открытия движения по транспортной развязке на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, в том числе на путепроводе в створе ул. 30 лет Победы, будет выполнен комплекс работ по восстановлению благоустройства прилегающих территориях магазина "Строительный двор", рыбокомбината и предприятия "Пластконструкция".

В сентябре и октябре рядом с развязкой посадят яблони и желтые акации.

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области ﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лифт , развязка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:26 18.08.2020После реконструкции Велижанские очистные сооружения будут подавать 147 кубометров воды
14:15 18.08.2020Врачи скорой в выходные оказали помощь более тысячи жителям Тюмени и Тюменского района
14:04 18.08.2020Два лифта для пешеходов установят на путепроводе через Транссиб в створе Мельникайте
13:42 18.08.2020Конкурс "СМИротворец" пройдет в шести основных и двух спецноминациях