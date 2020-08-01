Тюменская детская библиотека запустила фотоконкурс "Мы и город"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Мы и город" запустила Центральная детская библиотека в рамках проекта "Читай. Твори. Действуй".

Принять участие может любой желающий. Достаточно прислать фотографии с подписью автора и изображения в сообщения в группу "БиблиоК.О.Т.(Книги. Общение. Творчество)" и на электронную почту Центральной детской библиотеки: childlib-tyumen@yandex.ru.

На конкурс принимаются фотографии с достопримечательностями города, памятниками, парками, улицами, дворами, детскими площадками и другими интересными местами областной столицы.

Работы на конкурс принимают до 30 августа. Участникам вручат благодарственные письма.