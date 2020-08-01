  • 20 августа 202020.08.2020четверг
  • USD73,2392
    EUR87,4037
  • В Тюмени 15..17 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Форум "PROНаставник" пройдет в Тюмени в сентябре

Общество, 08:10 20 августа 2020

ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Форум "PROНаставник" пройдет в Тюмени с 14 по 19 сентября. Его организатор - финалистка второго сезона "Школа парламентаризма" Дания Апасова, сообщает пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России".

На проекте "Школа парламентаризма" Дания Апасова разработала медицинскую эстафету и заняла третье место.

На форуме "PROНаставник" участникам предложат площадки: политика, студенчество, бизнес, спорт и творчество. Молодых лидеров ждут образовательные лекции от наставников, нетворкинг и прокачка "мягких" навыков. Регистрация открыта для всех желающих тюменцев в возрасте от 16 до 35 лет.

ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" ﻿

"Для нас значимо, что выпускники проекта "Школа парламентаризма" продолжают свою политическую и проектную деятельность после финала. С участниками мы на связи и всегда готовы помочь в их начинаниях. Когда Дания попросила стать спикером на площадке "политика", я с радостью согласился - мы всегда будем поддерживать наших выпускников" – сказал руководитель проекта "Школа парламентаризма", руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Напомним, что "Школа парламентаризма" - проект для молодых людей, желающих попробовать свои силы в политике. Тюменское отделение "Молодой Гвардии" проводит в течение двух лет. Победители получают возможность стажироваться в областных департаментах и реализовать свои социальные проекты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Молодая гвардия , политика , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:40 20.08.2020Тюменский инфекционист рекомендовала сделать прививки от гриппа и от COVID-19
09:29 20.08.202069 новых точек подключили к TyumenFree
09:18 20.08.202081 год назад советские войска начали победное наступление у реки Халкин-Гол
08:56 20.08.2020"Том Сойер фест" ищет волонтеров