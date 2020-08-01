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Кадеты тюменской Росгвардии учились командной гребле на шлюпках

Общество, 16:16 19 августа 2020

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Ребята из профильной группы Росгвардии "Монолит" приняли участие в четвертой смене оборонно-спортивного отряда "Ратники" на базе регионального детского морского центра "Алый парус". Они прошли военно-спортивную эстафету и учились командной гребле, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Кадет ждали ежедневные тренировки по военно-прикладным видам спорта, спортивные и военно-исторические игры, конкурсы и квесты, а также занятия по тактической, огневой, строевой, физической подготовке, изучение основ радиационной, химической и биологической защиты, радиодела, оказания первой помощи и военной топографии.

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

"В прошлом году я и еще более 30 ребят вступили в ряды кадет Росгвардии. В течение учебного года мы изучали основы военного дела, совершенствовали физическую и огневую подготовку. Ну, а летом в профильной смене "Ратники" применили приобретенные знания на практике. На шестивесельных шлюпках мы выходили на озеро Круглое и учились командной гребле. Мне особенно понравилась военно-спортивная эстафета, которую для нас провели бойцы тюменского ОМОН", — поделился кадет Андрей Наладов.

Как отмечают в пресс-службе управления Росгвардии по Тюменской области, военно-патриотическое воспитание ребят из профильной группы Росгвардии в рамках взаимодействия территориального органа ведомства с тюменским детским морским центром "Алый парус" продолжится в новом учебном году.

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# кадеты , обучение , Росгвардия

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