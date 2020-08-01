Четыре учреждения образования Тобольска пока не готовы к новому учебному году

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Тобольский рыбопромышленный техникум, Православная гимназия, Дворец творчества детей и молодежи, детский сад № 30 пока не готовы к новому учебному году из-за нарушений пожарной безопасности. Итоги проверки образовательных учреждений Тобольска обсудили на заседании комиссии, сообщает администрация города.

Начальник ОНД и ПР по Тобольску, Тобольскому и Ярковскому районам Дмитрий Синегубов доложил об участии инспекторского состава отдела в работе комиссии по приемке образовательных организаций Тобольска к началу нового 2020-2021 учебного года. По итогам проверки установлено, что основная масса учреждений данной категории готова к предстоящему учебному году.

Заместитель директора департамента по образованию Игорь Чечин сказал, что организации, подведомственные департаменту, оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, программно-аппаратным комплексом "Стрелец-мониторинг" и средствами пожаротушения согласно требованиям пожарной безопасности (огнетушители).

Межведомственной комиссией по оценке готовности образовательных организаций 23 муниципальных образовательных организации и Центр содействия семейному устройству и сопровождения приемных семей Тобольска приняты к новому учебному году.

По итогам заседания, руководителям образовательных учреждений, которые были признаны не готовыми к осуществлению образовательной деятельности, рекомендовано принять меры по обеспечению пожарной безопасности до 31 августа.