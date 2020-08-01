В России оформлен 1 миллион электронных ПТС

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Все новые автомобили в России продаются с электронными паспортами. Уже оформлен, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат", 1 млн электронных ПТС.

Первые 100 электронных ПТС были зарегистрированы в начале 2019 года, а уже к ноябрю того же года в системе насчитывалось 100 тыс. электронных паспортов, и в том же месяце производители и импортеры транспортных средств перешли на массовое оформление электронных ПТС.

Как сообщает пресс-служба АО "Электронный паспорт", на сегодняшний день практически все новые автомобили продаются с электронными паспортами. Идет постепенный переход на оформление электронных ПТС для единичных ввозимых автомобилей, а также в отдельных регионах началось оформление электронных ПТС на ранее зарегистрированные автомобили.

Между тем, до окончания переходного периода, предусматривающего оформление бумажных ПТС на выпускаемые в обращение автомобили, осталось два месяца, то есть до 1 ноября 2020 года. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, электронный ПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета.

Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.