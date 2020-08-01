От тюменских краеведов и музейных сотрудников ждут истории о родной земле

| Фото: wciom.ru | Фото: wciom.ru

Музейных сотрудников, волонтеров и краеведов из разных регионов приглашают принять участие в конкурсе "Малая Родина". На него принимаются тексты об истории и традициях родной земли, сообщает Министерство культуры РФ.

Регистрацию на сайте хранителиродины.рф необходимо пройти до 31 августа. От участников ждут тексты о своем крае, в котором тема раскрывается через историю об интересном человеке, который значим для данной местности. Материал может быть написан в любом жанре объемом не менее пяти тыс. и не более десяти тыс. знаков. Также необходимо дополнить текст фотографиями — не менее пяти штук.

"Автор должен раскрыть тему уникальности малой Родины через свое личное отношение, наиболее полно знакомить читателя с историей и традициями родной земли. Важно, чтобы материал был живой, без официоза. У читателей должно возникнуть желание посетить описанные места. Хочется верить, что участники подойдут творчески к этому конкурсу и смогут показать свой авторский стиль. Конкурс открывает перед участниками уникальную возможность рассказать о своем крае через историю местного жителя. Главным героем может стать краевед, основатель музея, защитник Родины и любой другой человек, который повлиял на развитие данной местности", — рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Победителям вручат дипломы и ценные призы. Итогом конкурса станет не только награждение и вручение призов, но и наполнение информационного портала-навигатора по музеям и достопримечательностям, который послужит своего рода энциклопедией интересных историй и фактов о стране. Материалы соберут на сайте хранителиродины.рф.