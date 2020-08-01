Выставка картин со спецэффектами из лучших музеев страны откроется в Тюмени

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Мультимедийную выставку "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" проведет ассоциация исторических парков "Россия — моя история" к Году памяти и славы. В Тюмени проект откроется в ноябре, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Состоящая из восьми тематических залов экспозиция объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ "РОСИЗО", Государственного Русского музей, музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.

С помощью современных цифровых технологий и оборудования гости увидят более 200 шедевров живописи отечественных мастеров XX века. При показе изображений использую спецэффекты. Знаменитые произведения из статичного живописного изображения превратятся в самостоятельные мини-новеллы.

Мультимедийный проект стал продолжением художественной экспозиции "Память поколений", проходившей в московском "Манеже" с 4 ноября по 10 декабря 2019 года.

Выставка пройдет в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.