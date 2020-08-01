Тюменский фестиваль объединит рэперов и битбоксеров со всей страны

| Фото: из сообщества "FREEMUSIC 4.0" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "FREEMUSIC 4.0" во ВКонтакте (архив)

Около 100 заявок из 46 городов России поступило на тюменский хип-хоп фестиваль FREEMUSIC 4.0. Участники поборются за выход в крупные музыкальные проекты.

В 2020 году событие пройдет в онлайн-режиме. "Схема такая: от представителей направления "битбокс" и "рэп" мы принимаем заявки в виде анкеты и видео продолжительностью в минуту. Ребята записывают ролик, отправляют его нам, отмечают нас в социальных сетях. 23 августа пройдет онлайн-отбор. Судьи — известные битбоксеры. Оценивать видео, присланное рэперами, будет рэп-исполнитель Лигалайз. С судьями я выйду на связь и включу им ролики. Они прокомментируют, выставят оценки и мы отберем лучших", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля FREEMUSIC 4.0 Сергей Черня.

Тем, кто пройдет отбор, предстоит снять полноценное видео с качественной картинкой и хорошим звуком. Рэперы должны записать трек продолжительностью до пяти минут, приверженцы другого направления — битбокс - до трех минут.

На 29 августа намечен финальный этап. Организуют трансляцию в студии, где будут присутствовать ведущий, диджей, команда организаторов. "Во время показа видео обсудим, выставим оценки и таким образом определим победителей в этих двух направлениях", — рассказал Сергей Черня.

Онлайн-формат позволил привлечь внимание к фестивалю жителей разных городов. На FREEMUSIC 4.0 уже заявились жители 46 городов страны. Напомним, в предыдущие годы фестиваль проводился на набережной Туры.

В 2019 году организаторы ограничились лишь призовым фондом. Он составлял 20 тыс. рублей. В 2020 году решили отблагодарить участников другим способом. "Мы хотим сделать тюменский фестиваль своеобразным трамплином для начинающих музыкантов, которые, допустим, не могут позволить себе оплатить поездку в Москву или участие в крупных событиях или проектах. Так, за первое место битбоксер получит право попасть в качестве участника на чемпионат России по битбоксу, который состоится осенью. Там серьезная квалификация, мощная конкуренция. Если человек победит у нас, то он попадает туда без отбора. Победивший у нас рэп-исполнитель получит возможность участия в хип-хоп проекте "Рэп завод". Это московский проект, который имеет хорошую аудиторию. Чтобы попасть туда, нужно иметь какие-то средства. Но это хороший старт для карьеры начинающего исполнителя", — поделился Сергей Черня.

Сейчас организатор и его команда работают над призовым фондом. Как отмечает Сергей Черня, из-за онлайн-формата мероприятия не так легко найти спонсорские средства. По его словам, организаторы сделают все возможное, чтобы поблагодарить участников еще и материально.

Проект фестиваля FREEMUSIC 4.0 был отмечен сразу на двух конкурсах. По итогам второй волны конкурса "Цех" было выделено 200 тыс. рублей. Еще 185 тыс. рублей на реализацию проекта получено по итогам конкурса "Моя идея.Pro". Деньги, в частности, пойдут на организацию проведения прямых трансляций, гонорары хедлайнерам, создание видеороликов, медиапродвижение.

Прием заявок продолжается. Желающие могут заявиться до 21 августа.

Инна Пахомова