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Тюменский водоканал промоет коллектор на улице Харьковской

Общество, 17:56 19 августа 2020

ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: ООО "Тюмень Водоканал"

Промывка магистрального коллектора по улице Харьковской в Тюмени будет проведена в ближайшее время. Работы проведут ночью, сообщает Тюменский водоканал.

Очередной этап профилактической промывки канализационных труб с помощью специализированной техники специалисты водоканала выполнили на участке под автомагистралью в районе ул. Широтной – там проходит канализационный коллектор диаметром от 600 до 900 мм.

"По улице Широтной от улицы Мельникайте до проезда 9 Мая промыто 716 метров трубопровода. Заиленность коллектора достигает 90 процентов, некоторые участки приходится промывать дважды. После проведения работ повышается пропускная способность сетей и снижается риск возникновения засоров", – рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

В ближайшее время рабочие компании промоют коллектор на Харьковской. Специалисты компании "Росводоканал Тюмень" ведут работы и на сетях Тюменского района. В селах Онохино, Червишево и поселке Молодежном работы уже завершены, специализированная техника работает в Боровском. Запланирована очистка коммуникаций с. Каскара.

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# Водоканал , коллектор

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