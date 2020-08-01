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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменским школам не рекомендуют вводить дополнительные контрольные

Общество, 18:07 19 августа 2020

Тюменским школам рекомендовано не вводить дополнительные проверочные работы в начале учебного года, а провести только всероссийские проверочные работы.

Напомним, решением Рособрнадзора всероссийские проверочные работы перенесены с мая на середину сентября. Дополнительные внутренние контрольные или самостоятельные работы школы могут вводить на свое усмотрение, но только по предметам, не включенным в список ВПР.

По мнению замгубернатора, директора областного департамента образования Алексея Райдера, такой формы среза знаний достаточно.

"Пока не запущена система дополнительного образования, у ребят будет время подготовиться к контрольным. Все работы будут безоценочными, бояться не нужно. Цель ВПР - увидеть, на что нужно обратить внимание в первую очередь, чтобы восполнить пробелы в знаниях", - заключил Алексей Райдер.

Евгения Шевцова

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# Алексей Райдер , проверочные работы , школы

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