Тюменские застройщики рассказали, как на них повлияла пандемия коронавируса

| Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: с личной страницы Александра Моора во ВКонтакте

Во время режима самоизоляции жители Тюменской области и соседних регионов стали чаще покупать квартиры в новостройках города, причем не столько студии, сколько одно-, двух- и трехкомнатные квартиры. Об этом рассказали застройщики во время заседания пресс-клуба "Неформат".

Коммерческий директор ГК "ЭНКО" Андрей Скосырский отметил, что еще ранее, чем режим ограничений из-за коронавируса, на рынок повлияла сделка ОПЕК+. Тогда люди, спасая деньги от обесценивания, вкладывали их в недвижимость. Компания подготовилась к работе в дистанционном формате, сделав офис продаж мобильным и отсняв на видео все объекты. Падения продаж в апреле не было - с первого дня ограничений в Тюменской области в ЭНКО регистрировали сделки полностью в электронном виде.

И в рублях, и по количеству сделок апрель стал для застройщика успешным, а появившаяся в конце месяца льготная ипотека под 6% придала еще больше ускорения. Поток до сих пор сохраняется большим, и компания идет по сделкам к своему историческому максимуму. Примерно 35-40% покупателей недвижимости в Тюмени - из других регионов.

Приостановка строительства была очень недолгой, пояснил Андрей Скосырский, однако проблемы все равно есть. Из-за закрытых границ не случилось традиционного притока сезонных работников, и подрядчики по отдельным видам работ буквально на вес золота.

Директор по продажам ГК "ТИС" Татьяна Палецких подтвердила большой спрос на квартиры в новостройках. Например, за несколько недель после старта продаж по жилому комплексу "Док" были распроданы однокомнатные квартиры со 2 по 24 этажи. Компания также перешла на электронный документооборот и нарастила персонал, но сохранила на строящемся объекте офис продаж. Как правило, удаленно покупают квартиры северяне или инвесторы, а тем, кто приобретает жилье для себя, все-таки хочется оценить район и дом лично, пояснила Татьяна Палецких.

На встрече пресс-клуба "Неформат" также обсудили уникальный проект, который есть только в областной столице, - "Галерею застройщиков Тюмени". Управляющая галереей Тамара Фомина сообщила, что в их офисе покупатель может познакомиться практически с 80% городского рынка новостроек. В галерее представлены 12 строительных компаний, 27 жилых комплексов и почти 10 тыс. квартир 360 планировочных решений. Также здесь можно забронировать квартиру, подать заявку на ипотеку, оформить документы на регистрацию сделки. По словам Тамары Фоминой, основной поток клиентов - иногородние, это Ямал, Югра и Курганская область.

Строя прогнозы на осень, застройщики сходятся на мнении, что благодаря ипотеке под 6% и субсидиям рынок недвижимости продолжит расти. Тенденций для уменьшения объемов продаж и снижения цены на новостройки нет.

Дарья Казакова