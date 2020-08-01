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"Том Сойер фест" ищет волонтеров

Общество, 08:56 20 августа 2020

предоставлено Владимиром Скалдиным | Фото: предоставлено Владимиром Скалдиным

Участникам фестиваля "Том Сойер фест", занимающимся восстановлением старинного дома на ул. Советская в с. Ембаево, необходима помощь волонтеров.

Как рассказал координатор проекта по восстановлению исторической среды "Том Сойер фест" в Тюмени Владимир Скалдин, без помощи волонтеров в работе по расчистке цокольного этажа не обойтись.

"Приближаются холода. Нужно закончить работы в цокольном этаже и вокруг самого дома. Мы уже на протяжении нескольких выходных вычищаем все, что скопилось в помещении за долгие годы. Там много кирпичей, лишнего грунта, строительного мусора, сгнившие полы. Кроме того, до холодов мы хотим обработать кирпич, сделать вычинку, снять старую штукатурку. Зимой мы должны уже начать заниматься интерьером", — поделился Владимир Скалдин.

Добровольцев, желающих помочь участникам проекта "Том Сойер фест", ждут на ул. Советской в с. Ембаево 25 августа в 11 часов. Для участия необходимо пройти регистрацию на портале dobro.ru. Здесь же написано, как добраться до объекта.

Инна Пахомова

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# волонтеры , добровольцы , помощь , Том Сойер фест

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