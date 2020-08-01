Более 60 отелей Крыма предоставят туристам кэшбэк за отдых осенью и зимой

Фото: сайт правительства Республики Крым Фото: сайт правительства Республики Крым

62 отеля Крыма предоставят кэшбэк российским туристам, если они отдохнут в них осенью и зимой, сообщает Интерфакс.

Они вошли в программу стимулирования доступных внутренних турпоездок. Отдохнуть с кэшбэком можно с 1 октября и всакских грязелечебницах и евпаторийских санаториях.

Всего на программу стимулирования внутреннего туризма правительство РФ выделило 15 млрд рублей. Туристы получат кэшбэк на туры по России в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. - от 50 до 75 тыс., 15 тыс. - за поездку дороже 75 тыс. рублей.

Кэшбэк предоставляется только при использовании карт платежной системы "МИР" любого банка во время оплаты. Если ее нет, можно воспользоваться картой родственников или друзей. Вся стоимость тура должна быть оплачена единовременно.

Приобрести туры в Крым, Севастополь, Республику Алтай, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края, а также Калининградскую область можно только на даты с 1 октября по 20 декабря 2020 года, тогда же будет начислен кэшбэк. При этом оплатить путешествие в регионы необходимо в период с 21 по 28 августа включительно.