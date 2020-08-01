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Интеллектуальное движение Тюменской области зовет на литературный квиз

Общество, 09:51 20 августа 2020

Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Тематический квиз по литературе, состоящий из 30 вопросов, проведет Интеллектуальное движение Тюменской области 20 августа. Начало в 20 часов.

Задания представляют собой вопросы с тремя вариантами ответов. За ограниченное количество времени игрокам предстоит правильно ответить на них. Побеждает тот, кто с наименьшим количеством ошибок справится со всеми заданиями.

Как отмечают в Интеллектуальном движении Тюменской области, квиз пройдет на новой платформе. Прямой эфир, поля для ответов и сами задания будут демонстрироваться в одном окне. Чтобы не забыть про игру, можно подписывайся на рассылку "Кубка Короны" по ссылке. Участие в литературном квизе бесплатное.

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# знания , интеллектуальные игры , квиз , литература

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