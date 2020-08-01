Четыре лесных пожара в Уватском районе приходится тушить вручную

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Ликвидацию четырех локализованных лесных пожаров на общей площади 203,5 га в Уватском районе планируется завершить 20 августа, сообщили корреспонденту агентству "Тюменская линия" в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

"Пожары находятся в труднодоступных местах, технику туда доставить невозможно, приходится ликвидировать вручную. Лесные пожарные, которых доставляют вертолетами, окапывают минерализованные полосы. Это очень трудная работа, она требует большого напряжения сил", - отметили в департаменте.

Тушением пожаров занимаются 54 человека с применением вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТВ. Погода пока не помогает: в Уватском районе пасмурно, но обильных осадков не было.

Евгений Бабенко