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Четыре лесных пожара в Уватском районе приходится тушить вручную

Общество, 16:49 19 августа 2020

rosleshoz.ru

Ликвидацию четырех локализованных лесных пожаров на общей площади 203,5 га в Уватском районе планируется завершить 20 августа, сообщили корреспонденту агентству "Тюменская линия" в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

"Пожары находятся в труднодоступных местах, технику туда доставить невозможно, приходится ликвидировать вручную. Лесные пожарные, которых доставляют вертолетами, окапывают минерализованные полосы. Это очень трудная работа, она требует большого напряжения сил", - отметили в департаменте.

Тушением пожаров занимаются 54 человека с применением вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТВ. Погода пока не помогает: в Уватском районе пасмурно, но обильных осадков не было.

Евгений Бабенко

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# лесные пожары , Уватский район

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