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ВТБ финансирует строительство жилого дома в Тюмени

Экономика, 16:25 19 августа 2020

strana.com

ВТБ открыл кредитную линию специализированному застройщику "Зеленый мыс" (входит в Группу компаний "Страна Девелопмент") для строительства жилого дома в Тюмени. Финансирование предоставлено на три года в размере 1,5 млрд рублей.

20-этажный дом комфорт-класса на 684 квартиры будет построен в составе третьей очереди ЖК "Звездный городок" в районе Мыс Тюмени. Комплексная застройка предполагает шесть жилых домов, три паркинга и детское образовательное учреждение. Планируемый срок завершения строительства − второй квартал 2022 года. Финансирование проекта осуществляется с использованием схемы счетов эскроу.

"Мы активно работаем с ведущими застройщиками и девелоперами региона. ЖК "Звездный городок" – это знаковый проект для Тюмени, развитие которого позволит приобрести качественное современное жилье многим семьям. Ранее мы уже профинансировали строительство многоквартирного жилого дома и многоэтажного паркинга в составе третьей очереди этого комплекса. Кроме того, совместно с нашим партнером мы запустили ипотечную программу, которая сделает покупку квартиры более выгодной", – отметил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.

Как рассказал соучредитель ГК "Страна Девелопмент" Александр Гайдуков, все применяемые решения на объектах компании соответствуют потребностям и интересам клиентов. "Дополнительную надежность проектам обеспечивает партнерство с банком ВТБ, который оказывает нам необходимую финансовую поддержку. ЖК "Звездный городок" популярен в Тюмени, и мы уверены, что квартиры в новом доме также будут пользоваться высоким спросом", − подчеркнул он.

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# ВТБ , кредит , строительство жилья

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