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Самбу, румбу и джайв изучают ялуторовские школьники

Общество, 18:51 19 августа 2020

студии танца и фитнеса "Green Hall" во ВКонтакте | Фото: студии танца и фитнеса "Green Hall" во ВКонтакте

Самбу, румбу, ча-ча-ча и джайв изучают школьники – участники лагеря с дневным пребыванием Молодежного социально-делового центра Ялуторовска. Для организации занятий руководство центра специально пригласило профессионального хореографа Наталью Соколик.

30 детей разного возраста стали посещать занятия по бальным латиноамериканским танцам. Встречи с детьми проходят с соблюдением всех санитарных норм. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила хореограф, руководитель студии танца и фитнеса "Green Hall" Наталья Соколик.

"Три группы по 10 детей в каждой занимаются по часу в день. Начала с ними работать с 7 августа. 20 августа во время закрытия смены представим финальный номер. Среди детей, которые занимались со мной, есть такие, кого я забрала бы в свою студию", - сказала она.

За время пребывания в лагере девочки и мальчики освоили азы самбы, румбы, ча-ча-ча и джайва. Возможно, предполагает хореограф, кто-то из них захочет связать свою жизнь с танцами.

Студия танца и фитнеса "Green Hall" Ялуторовска в сентябре 2020 г. отметит пятилетие со дня открытия. 120 человек в возрасте от пяти до 65 лет посещают студию. Группу пенсионеров, для которых разработали специальную программу, набрали в начале 2020 года.

"Потом нас закрыли на карантин из-за коронавируса, но сейчас с сентября мы опять для них откроемся, потому что у них есть большое желание заниматься", - отметила Наталья Соколик.

Добавим, воспитанники ялуторовской студии танца регулярно выезжают за пределы региона, в Санкт-Петербург, Сочи для участия в фестивалях, конкурсах разного уровня. Неоднократно танцоры Ялуторовска становились лауреатами всероссийских и международных творческих состязаний.

Анжела Лебедева

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# лагерь , танцы , школьники , Ялуторовск

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