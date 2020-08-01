3D-сканирование провели на круглой бане Тюмени
3D-сканирование проведено на круглой бане Тюмени (ул. Ленина, 3/1) 19 августа. Технология лазерного сканирования впервые применяется при реставрации памятников историко-культурного наследия Тюменской области.
Об этом региональный комитет по культурному наследию разместил пост в своем аккаунте в в Instagram.
"Данная процедура выполняется для фиксации существующей геометрии объекта, выявления деформаций конструкций и разработки их обмерных чертежей. В результате формируется облако точек объекта, так называемая точечная модель поверхности", - рассказал специалист по сканированию компании "РОСЭКО" Антон Мамонов.
Накануне проведения сканирования волонтеры расчистили здание бани от мусора, лишних предметов. По информации правообладателя объекта, предпринимателя Евгения Гудова, было вывезено 100 тонн мусора.⠀
"В настоящее время разрабатывается проектная документации на выполнение работ по сохранению объекта и приспособлению его для современного использования в качестве планетария. До начала проведения ремонтно-реставрационных работ здание исторического памятника законсервируют", - сообщили в комитете по культурному наследию Тюменской области.
Анжела Лебедева