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3D-сканирование провели на круглой бане Тюмени

Общество, 19:03 19 августа 2020

с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram

3D-сканирование проведено на круглой бане Тюмени (ул. Ленина, 3/1) 19 августа. Технология лазерного сканирования впервые применяется при реставрации памятников историко-культурного наследия Тюменской области.

Об этом региональный комитет по культурному наследию разместил пост в своем аккаунте в в Instagram.

"Данная процедура выполняется для фиксации существующей геометрии объекта, выявления деформаций конструкций и разработки их обмерных чертежей. В результате формируется облако точек объекта, так называемая точечная модель поверхности", - рассказал специалист по сканированию компании "РОСЭКО" Антон Мамонов.

с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram с аккаунта комитета по культурному наследию Тюменской области в Instagram ﻿

⁣⁣Накануне проведения сканирования волонтеры расчистили здание бани от мусора, лишних предметов. По информации правообладателя объекта, предпринимателя Евгения Гудова, было вывезено 100 тонн мусора.⁣⁣⠀

⁣⁣"В настоящее время разрабатывается проектная документации на выполнение работ по сохранению объекта и приспособлению его для современного использования в качестве планетария. До начала проведения ремонтно-реставрационных работ здание исторического памятника законсервируют", - сообщили в комитете по культурному наследию Тюменской области.

Анжела Лебедева

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# круглая баня , планетарий , сканирование

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