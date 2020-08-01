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Дворец "Пионер" объявил набор ребят на новый учебный год

Общество, 09:27 21 августа 2020

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Запись на все направления обучения открылась во Дворце "Пионер", сообщает учреждение.

Ребят ждут в арт-парке; эколого-биологическом и оборонно-спортивном экспедиционном центрах; центре развития детских общественных инициатив, волонтерства и досуговой занятости; технопарке "Кванториум"; центре технических видов спорта; центре туризма и краеведения; в отделении танцевального спорта и центра спортивной подготовки "Формейшен"; в областном поисковом центре.

Заполнить заявку можно здесь либо оставить на сайте свои данные во вкладке "Обратная связь"; написать в социальной сети ВКонтакте или в Instagram; позвонить по номеру телефона: + 7 (3452) 68-85-76, 68-93-97 (доп. 132) или прийти лично в учебный отдел по адресу ул. Челюскинцев, 46.

Список необходимых документов для заключения договора можно уточнить странице учреждения во ВКонтакте.

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# Дворец Пионер , дети , дополнительное образование , досуг

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